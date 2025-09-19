Logo strona główna
Trójmiasto

Przyłożyli broń do głowy taksówkarza i kazali mu zmienić trasę. Takiej reakcji się nie spodziewali

|
Mężczyźni usłyszeli zarzuty zmuszenia do określonego zachowania
Przyłożyli broń do głowy taksówkarza i kazali zmienić trasę kursu
Źródło: KMP Gdańsk
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy próbowali zmusić taksówkarza do zmiany trasy, przykładając mu pistolet do głowy. Przestraszony 27-latek zostawił ich w samochodzie na środku ruchliwego skrzyżowania, zaczął uciekać i krzyczeć. Sprawcy prawdopodobnie nie spodziewali się takiego obrotu zdarzeń i również uciekli. Kilka dni później zostali zatrzymani.

27-letni obywatel Nigerii zgłosił policji przestępstwo w sobotę przed północą. Przekazał, że jest przewoźnikiem osób. Około godziny 22.30 dostał zlecenie na kurs z ulicy Głębokiej do centrum Gdańska.

- Gdy zabrał dwóch klientów na pokład taksówki, ci zażądali, aby jednak zawiózł ich do Sopotu. Mężczyzna przystał na ich prośbę, zaznaczył jedynie, że cena takiego kursu będzie wyższa. Wówczas mężczyźni się rozzłościli i jeden z nich przyłożył do głowy kierowcy lufę pistoletu i zażądał, aby natychmiast zawiózł ich do Sopotu - przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Gdańsku.

Byli akurat na ruchliwym skrzyżowaniu przy ulicy Wały Piastowskie. 27-latek porzucił jednak auto, zostawiając sprawców w środku. Sam zaczął uciekać i wołać o pomoc.

- Takiej sytuacji najprawdopodobniej nie przewidzieli sprawcy, ponieważ również w pośpiechu opuścili auto i uciekli. Po pewnej chwili pokrzywdzony wrócił do samochodu i pojechał prosto na komisariat - dodał Chrzanowski.

Grozi im do trzech lat więzienia

Wszystko działo się w środku miasta, gdzie jest dużo kamer monitoringu. To pomogło funkcjonariuszom ustalić podejrzewanych.

- Z ustaleń policjantów wynikało, że 40- i 32-letni Białorusini mieli mieszkać w Gdańsku, jednak szybko się okazało, że w ostatnich dniach zmienili swoje adresy. Dzięki pracy operacyjnej kryminalni ustalili, że mężczyźni mogą mieszkać w Sopocie. Ze zgłoszenia wynikało, że sprawcy mogą mieć broń i ich zatrzymanie wymagało szczególnej uwagi. Policjanci musieli zadbać o bezpieczeństwo osób postronnych, sprawców, ale także swoje - powiedział oficer prasowy.


Mężczyźni usłyszeli zarzuty zmuszenia do określonego zachowania
Źródło: KMP Gdańsk

40- i 32-latek zostali zatrzymani w jednym z mieszkań w Sopocie w czwartek rano.

- Mężczyźni byli całkowicie zaskoczeni. Jak się okazało, spali i nie spodziewali się wizyty policjantów. Podczas przeszukania policjanci ujawnili i zabezpieczyli w mieszkaniu pistolet pneumatyczny na śrut - dodał Chrzanowski.

Sprawcy usłyszeli zarzuty zmuszenia do określonego zachowania, za co grozi do trzech lat więzienia.

Pistolet został zabezpieczony do badań. Biegły sądowy ustali, czy na taką broń mężczyźni powinni mieć pozwolenie. Jeśli tak, jeden z nich usłyszy zarzuty nielegalnego posiadania broni.


Policjanci zabezpieczyli broń
Źródło: KMP Gdańsk
Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska /tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KMP Gdańsk

Gdańsk

Marta Korejwo-Danowska
