Dwie odwróciły uwagę, trzecia przeszukiwała mieszkanie. Uciekły na widok kamery

Jak podaje gdańska komenda miejska, do zdarzenia doszło 19 sierpnia. Podejrzane są poszukiwane, jednak na razie nie udało się ich namierzyć. Policjanci z komisariatu przy ul. Obrońców Wybrzeża 19 proszą o pomoc.

"Do mieszkania seniorki z Przymorza weszły dwie kobiety, które powiedziały, że są pracownikami spółdzielni mieszkaniowej i muszą przeprowadzić kontrolę. Oszustki odwróciły uwagę seniorki i do mieszkania weszła trzecia kobieta, która zaczęła szukać wartościowych przedmiotów" – opisują policjanci. Nieznajome szybko wyszły, gdy zauważyły, że w mieszkaniu jest kamera.

Gdańscy policjanci szukają trzech kobiet podejrzewanych o próbę okradzenia seniorki Źródło: KMP Gdańsk

Poszukiwania trwają

Policja opublikowała nagranie, na którym widać poszukiwane kobiety. Prosi o przekazywanie informacji przez osoby, które mają wiedzę na temat ich tożsamości lub miejsca pobytu.

"Prosimy o kontakt z Komisariatem Policji V w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 19. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 47 741 12 22, bądź zgłaszając się do najbliższej jednostki Policji lub wysyłając na adres poczty komendant.kp5@gd.policja.gov.pl" – czytamy w komunikacie.