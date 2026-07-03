Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Pożar statku w Gdańsku. Gaszą go też z wody

Natalia Grzybowska
Justyna Sochacka
Zespół autorek
Oprac. Natalia GrzybowskaJustyna Sochacka
|
Pożar statku w Gdańsku
W Gdańsku płonie masowiec pod banderą panamską
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Wybuchł pożar statku zacumowanego przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku. W ładowni jednostki jest złom. Na miejsce wciąż dojeżdżają kolejne zastępy straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych.

Przy Nabrzeżu Szczecińskim w gdańskim porcie płonie masowiec Sion Star pod banderą panamską, przewożący złom. Jak poinformował starszy kapitan Radosław Gburzyński z gdańskiej straży pożarnej, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w czwartek o godzinie 22.32. Początkowo brzmiało to jak niewielki pożar, ale przez noc zdążył się rozwinąć. Na miejscu wciąż dojeżdżają kolejne zastępy straży pożarnej. W działaniach gaśniczych uczestniczą też dwa statki gaśnicze.

Pożar statku w Gdańsku
Pożar statku w Gdańsku
Źródło zdjęcia: TVN24

- Działania polegają przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych - wody i piany - do wnętrza luku - mówił na antenie TVN24 Gburzyński.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie się pali. Zarzewie ognia jest dość głęboko. Najprawdopodobniej mogą to być zaolejone elementy złomu lub inne materiały łatwopalne, które się w nim znajdowały. Dogaszanie pożaru może potrwać jeszcze kilka godzin.

Jak wynika z ustaleń strażaków, nikt nie odniósł obrażeń. Załoga statku nie wymagała ewakuacji i przebywa na miejscu. Przed przybyciem strażaków marynarze podjęli próbę gaszenia pożaru we własnym zakresie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami okrętowymi.

Pożar statku, który przewozi złom
Pożar statku, który przewozi złom
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar wybuchł w czwartek wieczorem
Pożar wybuchł w czwartek wieczorem
Źródło zdjęcia: KM PSP Gdańsk
Pożar na statku zacumowanym przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku
Pożar na statku zacumowanym przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku
Źródło zdjęcia: KM PSP Gdańsk
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
Podcast polityczny
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Tagi:
Gdańskpożar
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Akcja CBŚP
Kradli auta we Francji i Belgii, legalizowali w Czechach, sprzedawali w Polsce
WARSZAWA
hotel pokoj shutterstock_1089877376
Brak klimatyzacji w hotelu. Jak dostać zwrot kosztów?
Polska
BANGKOK, TAJLANDIA-LUT 1, 2026: Mężczyzna bez koszulki
Czy można chodzić bez koszulki? Prawniczka komentuje
Polska
imageTitle
Republika Zielonego Przylądka chce pokonać Argentynę. Prezydent ma prezent dla Messiego
EUROSPORT
Inwestor, giełda, broker, trader
OKI coraz bliżej. Inwestycje mają być zwolnione z podatku Belki
BIZNES
Ogień szaleje w departamencie Aude w południowej Francji
Ewakuacje kempingów, są lekko ranni
METEO
Monika Horna-Cieślak
"Ja po prostu umiem to robić"
Agata Listoś-Kostrzewa, Justyna Suchecka
pap_20250513_05B
Zakaz korzystania z komórek w szkołach. Sejm zdecydował
BIZNES
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Iran grozi "natychmiastową reakcją", ceny ropy reagują
BIZNES
imageTitle
Trener Niemców na wylocie. Rezygnacja po "delikatnych naciskach"
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Wywołane "bronią falową"?
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Wywołane "bronią falową"?
KONKRET24
Donald Trump
Trump o NATO: to niedorzeczne, żebyśmy podążali tą jednostronną ścieżką
Świat
imageTitle
Sześć mundiali Ronaldo i dopiero pierwszy taki gol
EUROSPORT
Chińskie samochody czekają na transport
Koniec "złotej ery", tąpnięcie w sprzedaży. Uwaga na chińskie marki
Maciej Michałek
imageTitle
Silverstone czeka na Hamiltona. Wielkie widowisko w weekend
EUROSPORT
wyprzedaz sale sklep galeria handlowa shutterstock_2291099143
Szał zakupów na wyprzedażach i odroczone płatności. UOKiK ostrzega
BIZNES
Pozostałości średniowiecznego muru obronnego Krakowa
Ten mur ma 600 lat. Sensacyjne odkrycie w centrum Krakowa
Kraków
imageTitle
Czterokrotny triumfator Tour de France potwierdził zakończenie kariery
EUROSPORT
Trener wykorzystywał swojego podopiecznego. Sąd zaostrzył karę (zdjęcie ilustracyjne)
Żołnierz skazany za handel narkotykami
Kraków
imageTitle
Cristiano Ronaldo dołączył do najlepszych strzelców mundiali
EUROSPORT
Trąba wodna nad jeziorem Bodeńskim
Ludzie wybiegali z restauracji i sklepów, aby ją zobaczyć
METEO
Łukasz Jankowski
Szef lekarskiego samorządu tłumaczy się z wpisu. "Dzisiaj napisałbym inaczej"
Polska
Bąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie
FAŁSZBąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie
Michał Istel
Egzamin ósmoklasisty w szkole podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim
Egzamin ósmoklasisty. Tu sprawdzisz wyniki
Polska
mieszkania bloki shutterstock_2688919285_1
Koniec mieszkaniowego boomu? Popyt na własne M ostro w dół
BIZNES
Mężczyzna podpalił kobietę w Opolu
"Oblał ją łatwopalną cieczą i podpalił". Nowe ustalenia policji
Opole
imageTitle
Program piątkowych meczów mundialu. Kto dzisiaj zagra i o której godzinie?
EUROSPORT
imageTitle
Potęgi awansowały na mundialu. Nie obyło się bez kontrowersji
EUROSPORT
Samochód miał urwany zderzak
Jechał dużo za szybko i bez zderzaka. "Chciał autem wyrwać korzeń drzewa"
WARSZAWA
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Pies uratował psa, a ona wezwała służby. "Ich oczy wołały o pomoc"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica