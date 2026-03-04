Logo strona główna
Trójmiasto

Pożar na budowie bloku w Gdańsku

straz pozarna shutterstock_2713607005
Do zdarzenia doszło w Gdańsku
Źródło: Google Earth
Pożar na budowie bloku w Gdańsku. Zapaliła się elewacja budynku. Nikt nie ucierpiał.

W środę, około godziny 12.30, na budowie bloku przy ulicy Wałowej w Gdańsku, wybuchł pożar. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej.

- Zapaliła się elewacja w obrębie balkonu - powiedział brygadier Jacek Jakóbczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Na razie nie wiadomo, jak dokładnie oszło do pożaru.

Strażacy szybko poradzili sobie z ogniem. Jak podał brygadier Jakóbczyk, nikt nie ucierpiał.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSikorski / Shutterstock

pożarGdańskStraż pożarna
