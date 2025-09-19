Logo strona główna
Trójmiasto

Podczas rejsu w Gdańsku zginęły cztery osoby. Sternik stanął przed sądem

19-letni sternik nie trafił do aresztu
Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt dla podejrzanego sternika (11.10.2022)
Źródło: TVN24
22-letni dziś sternik Marek O. stanął przed sądem w Gdańsku. Mężczyzna odpowiada za katastrofę jachtu Galar Gdański I, do której doszło jesienią 2022 roku na Kanale Kaszubskim. Zginęły wtedy cztery osoby: 59-letni mężczyzna, kobieta w wieku 50 lat, 27-latka w zaawansowanej ciąży i jej nienarodzone dziecko. Oskarżony miał wówczas 19 lat. Odpowiada z wolnej stopy.

Proces ruszył w piątek przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Marek O. oskarżony jest o to, że nieumyślnie doprowadził do katastrofy w ruchu wodnym.

Chodzi o wypadek jachtu Galar Gdański I, do którego doszło w październiku 2022 roku na Kanale Kaszubskim. Jednostka wykonywała turystyczny rejs dookoła wyspy Ostrów. Na pokładzie było 14 osób - 12 pasażerów i dwie osoby z załogi. W pewnym momencie jacht przewrócił się i wszyscy wpadli do wody. Akcję ratunkową podjęły inne jednostki, które znajdowały się w pobliżu.

"Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w tym zeznań świadków, specjalistycznych opinii, jak również raportu końcowego Państwowej Komisji Wypadków Morskich, ustalono, że przyczyną tego zdarzenia było naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu wodnym oraz dobrej praktyki morskiej wynikającej z Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zdarzeniom na morzu przez pełniącego na jachcie funkcję I sternika, wówczas 19-letniego mężczyznę" – podała prokuratura.

Przyznał się do winy, odpowiada z wolnej stopy

Jak ustalili śledczy, oskarżony Marek O. zaniedbał zachowanie środków ostrożności, niewłaściwie prowadził obserwację wzrokową i nie ustąpił mającemu pierwszeństwo zespołowi holowników i statkowi.

Śledczy ustalili, że wbrew zwyczajowemu obowiązkowi uzyskania od pilota zespołu holowników zgody na przepłynięcie, ignorując sygnały alarmowe, wbrew obowiązkowi postoju, wpłynął w strugę śrubową holownika, wskutek czego doszło do niekontrolowanego przemieszczenia się jachtu, utraty stateczności i jego wywrócenia.

19-letni sternik nie trafił do aresztu
19-letni sternik nie trafił do aresztu
Źródło: TVN24

W wypadku zginęli: 59-letni mężczyzna, kobieta w wieku 50 lat, 27-latka w zaawansowanej ciąży i jej nienarodzone dziecko. Zagrożone było życie i zdrowie pozostałych pasażerów i drugiego członka załogi. Dwie osoby odniosły rany.

W skierowanym do sądu akcie oskarżenia prokurator zarzucił sternikowi nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu wodnym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób, w następstwie której śmierć poniosły cztery osoby, a dwie zostały ranne. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Przesłuchany w toku śledztwa oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Odpowiada z wolnej stopy.

Śledztwo przeciwko armatorowi umorzono

Śledczy wcześniej umorzyli śledztwo w części przeciwko armatorowi jachtu Galar Gdański I, któremu zarzucono sprowadzenie katastrofy w ruchu morskim.

"Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wprawdzie potwierdza, że podejrzany jako armator nie wykonał wszystkich obowiązków, które do niego należały, jednakże zgromadzone w tej sprawie dowody jednoznacznie wskazują, że zaniedbania, których się dopuścił, nie przyczyniły się do spowodowania katastrofy w ruchu wodnym" – poinformowała wtedy prokuratora.

Postępowanie w tej części zostało zakończone stwierdzeniem, że podejrzany nie popełnił zarzuconego mu przestępstwa.

Galar Gdański – to usługa rejsów turystycznych po Gdańsku i akwenach stoczniowych oraz wynajem łodzi ze sternikiem na różne okazje. Prowadzi ją Fundacja Galar Gdański.

Galary to drewniane, płaskodenne łodzie flisackie, które 300 lat temu pływały po Motławie, przewożąc m.in. sól, mąkę i zboże. Wówczas miały 18 metrów długości i 8 metrów szerokości. Wycieczkowe galary gdańskie są mniejsze, mają około 9 metrów długości i 3 metrów szerokości. Na pokład może wejść 12 pasażerów i 2 osoby załogi.

Wywrócona łódź na Motławie
Wywrócona łódź na Motławie
Źródło: mł. brygadier Jakub Korzeniowski Komenda Miejska PSP Gdańsk
Autorka/Autor: MAK/PKoz

Źródło: PAP/TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
GdańskProkuraturaSąd
