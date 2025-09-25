Nastolatka zasłabła w autobusie. Pomógł kierowca

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Kierowca gdańskiego autobusu linii 289, pracownik z 6-letnim doświadczeniem, pomógł nastolatce, która w trakcie podróży zemdlała i uderzyła głową w podłogę.

„Praca kierowcy jest trudna, dlatego proszę, aby moment, w którym wykazuje się odwagą i ludzkim odruchem nie był... Posted by Gdańskie Autobusy i Tramwaje on Monday, September 22, 2025 Rozwiń

- Pan Krzysztof (...) bez wahania wezwał pomoc, skontaktował się z jej mamą i czuwał przy dziewczynie do przyjazdu medyków. Dzięki temu pasażerka szybko otrzymała wsparcie, którego potrzebowała. To piękny przykład odpowiedzialności i troski o drugiego człowieka - opisał sprawę na swoim profilu wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.

- Czasem jednak życie stawia ich w sytuacjach, w których liczą się nie tylko umiejętności za kierownicą, ale przede wszystkim empatia i szybka reakcja - podkreślił.

Jak wyjaśnił kierowca, pomoc to dla niego "rzecz oczywista i naturalna reakcja". "Na tym polega moja praca" - dodał.

Kierowcy przygotowywani na "kryzysowe sytuacje"

O sprawie Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku poinformowała jedna z pasażerek.

- Praca kierowcy jest trudna, dlatego proszę, aby moment, w którym wykazuje się odwagą i ludzkim odruchem nie był przemilczany - napisała pani Aleksandra.

- Nasi pracownicy regularnie przechodzą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, które pomagają im działać w kryzysowych sytuacjach. Stawiamy też na empatię, by każdy pasażer czuł się bezpiecznie - skomentowało sprawę GAiT.