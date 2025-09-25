Logo strona główna
Trójmiasto

Nastolatka zasłabła w autobusie. Pomógł kierowca

Nastolatka zasłabła w autobusie. Kierowca pomógł pasażerce
Do zdarzenia doszło w Gdańsku
Źródło: Google Earth
Kierowca autobusu komunikacji miejskiej w Gdańsku zareagował, gdy w pojeździe zasłabła nastolatka. Wezwał służby i skontaktował się z rodziną dziewczyny.

Kierowca gdańskiego autobusu linii 289, pracownik z 6-letnim doświadczeniem, pomógł nastolatce, która w trakcie podróży zemdlała i uderzyła głową w podłogę.

- Pan Krzysztof (...) bez wahania wezwał pomoc, skontaktował się z jej mamą i czuwał przy dziewczynie do przyjazdu medyków. Dzięki temu pasażerka szybko otrzymała wsparcie, którego potrzebowała. To piękny przykład odpowiedzialności i troski o drugiego człowieka - opisał sprawę na swoim profilu wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.

- Czasem jednak życie stawia ich w sytuacjach, w których liczą się nie tylko umiejętności za kierownicą, ale przede wszystkim empatia i szybka reakcja - podkreślił.

Jak wyjaśnił kierowca, pomoc to dla niego "rzecz oczywista i naturalna reakcja". "Na tym polega moja praca" - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nastolatek zjechał z drogi i uderzył w słup
Pijany nastolatek pędził przez miasto, zatrzymał się na słupie
Łódź
4-latek sam w autobusie we Wrocławiu
Czterolatek był sam w autobusie, zareagował kierowca. Nagranie
Wrocław
Starszy sierżant Damian Michalski
Polski policjant na urlopie w Albanii uratował tonącą nastoletnią Turczynkę
Łódź

Kierowcy przygotowywani na "kryzysowe sytuacje"

O sprawie Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku poinformowała jedna z pasażerek.

- Praca kierowcy jest trudna, dlatego proszę, aby moment, w którym wykazuje się odwagą i ludzkim odruchem nie był przemilczany - napisała pani Aleksandra.

- Nasi pracownicy regularnie przechodzą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, które pomagają im działać w kryzysowych sytuacjach. Stawiamy też na empatię, by każdy pasażer czuł się bezpiecznie - skomentowało sprawę GAiT.

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Samo451/Shutterstock

