Lis zaatakował yorka, zwierzę już nie wróciło

- Pierwsze zgłoszenie otrzymaliśmy za pośrednictwem Gdańskiego Centrum Kontaktu kilka dni po incydencie. Zgłaszająca twierdziła, że 29 maja, podczas spaceru, lis miał wybiec z krzaków i porwać jej yorka. Zwierzęcia już nie odnaleziono. W tej samej wiadomości poinformowała również, że kilka dni później w tej okolicy miało dojść do kolejnego ataku na innego czworonoga. Oba zdarzenia miały mieć miejsce w rejonie ul. Goszczyńskiego - tłumaczy Andrzej Hinz ze Straży Miejskiej w Gdańsku.

Drugie zgłoszenie wpłynęło telefonicznie pod numer alarmowy. Dotyczyło dwóch lisów, które miały wieczorami w rejonie ul. Kamieńskiego 5-9 atakować psy. Zgłaszająca poinformowała, że drapieżniki zaatakowały również jej zwierzaka.

"Miniaturowe psy są łatwym celem"

- Jedyne co możemy robić, to prewencyjne kontrole. Ostrzegamy mieszkańców, by nie puszczali psów luzem. Jeżeli pies byłby na smyczy, to właściciel miałby wówczas jakąś możliwość obrony. Widok człowieka powinien dodatkowo odstraszyć lisa. Natomiast gdy pies biega luzem, szczególnie jeśli to mały pies, jest bardziej narażony na ewentualne taki ze strony drapieżników. Wczesne lato to u listów okres, gdzie rodzą się młode, więc dorosłe osobniki szukają łatwego pokarmu i bywają wówczas bardziej agresywne. - mówi strażnik.

Jak wyjaśnia nam dr Beata Kuźniar, kierownik sekcji zwierząt drapieżnych w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, "niektóre rasy psów, ze względu na swoje miniaturowe rozmiary, traktowane są jak łatwy łup".

- Lis jest gatunkiem synantropijnym, czyli przystosował się do życia blisko siedlisk ludzkich, spotykamy go prawie codziennie, gdy penetruje wieczorem brzeg morza, śmietniska. Natomiast w warunkach leśnych lis może zaatakować psa w obronie swojej rodziny, czy terytorium - dodaje.