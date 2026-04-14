Trójmiasto Pomyliła gaz z hamulcem. Wjechała w blok Oprac. Filip Czekała |

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło po godzinie 8 w Gdańsku na Zaspie przy ul. Leszczyńskich. - 71-letnia kobieta kierująca samochodem marki Citroen wjechała w budynek - informował dyżurny straży pożarnej.

Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej.

Kobieta pomyliła pedały w aucie Źródło: KMP Gdańsk

Skończyło się na strachu i mandacie

W zdarzeniu ucierpiała kierująca samochodem. Na szczęście jej obrażenia nie wymagały hospitalizacji.

"Kierująca samochodem marki Citroen pomyliła pedał hamulca z pedałem gazu, w wyniku czego pojazd uderzył w budynek" - poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Miejska Policji w Gdańsku.

Auto uderzyło w budynek Źródło: KMP Gdańsk

Kobieta została ukarana mandatem karnym, a interweniujący policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.

