Pomyliła gaz z hamulcem. Wjechała w blok
Do zdarzenia doszło po godzinie 8 w Gdańsku na Zaspie przy ul. Leszczyńskich. - 71-letnia kobieta kierująca samochodem marki Citroen wjechała w budynek - informował dyżurny straży pożarnej.
Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej.
Skończyło się na strachu i mandacie
W zdarzeniu ucierpiała kierująca samochodem. Na szczęście jej obrażenia nie wymagały hospitalizacji.
"Kierująca samochodem marki Citroen pomyliła pedał hamulca z pedałem gazu, w wyniku czego pojazd uderzył w budynek" - poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Miejska Policji w Gdańsku.
Kobieta została ukarana mandatem karnym, a interweniujący policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.
