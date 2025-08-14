Groził policjantom bronią, by "sprawdzić ich reakcję"

Gdańsk Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Gdańscy policjanci odebrali zgłoszenie, że na terenie jednej z posesji przy ul. Boguckiego biega mężczyzna z pistoletem i słychać wystrzały.

We wskazanym przez zgłaszającego miejscu przed domem funkcjonariusze z referatu interwencyjnego zastali mężczyznę, który miał przy pasku kaburę z nożem.

"Gdy policjanci wezwali mężczyznę do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia, ten wyciągnął zza placów przedmiot przypinający broń, wycelował go w ich stronę i powiedział, że będzie strzelać" - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Funkcjonariusze zareagowali natychmiast i użyli wobec napastnika tasera, by go obezwładnić. Następnie 46-latek został zatrzymany.

Policjanci zabezpieczyli nóż, który sprawca miał przy sobie, a także pistolet. Po sprawdzeniu, okazało się, że to broń hukowa.

Ponad promil alkoholu w organizmie

"W rozmowie z policjantami gdańszczanin tłumaczył, że celował w ich kierunku, aby sprawdzić ich reakcję. Podczas zdarzenia 46-latek był pijany, miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie" - wyjaśnili policjanci.

Mieszkaniec Gdańska trafił do policyjnego aresztu. Po konsultacji z prokuratorem w środę podejrzany usłyszał zarzut za stosowanie groźby bezprawnej celem zmuszenia policjantów do zaniechania czynności służbowej. Za to przestępstwo grozi do trzech lat więzienia.