Barbara Szczepuła nie żyje. "Ogromna strata dla środowiska dziennikarskiego i miasta"

Barbara Szczepuła była cenioną na Pomorzu dziennikarką, reportażystką i pisarką. Przez wiele lat pracowała w "Dzienniku Bałtyckim".

"To ogromna strata dla środowiska dziennikarskiego i miasta" - napisał Urząd Miasta Gdańska.

Autorka książek i reportaży

Pierwszą książkę Barbary Szczepuły, "Przystanek Politechnika", czytelnicy "Dziennika Bałtyckiego" uznali najlepszą książką roku 2004.

W 2007 roku nagrodzono ją za książkę "Dziadek w Wehrmachcie", w której opisała Kaszubów wcielanych do armii III Rzeszy - między innymi Józefa Tuska, dziadku Donalda Tuska. Otrzymała za nią wyróżnienie od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W 2008 roku otrzymała Medal Księcia Mściwoja "za wybitną działalność publicystyczną i autorską oraz odwagę, z jaką porusza trudne tematy z przeszłości Gdańska oraz takt, z jakim je omawia".

Odeszła Barbara Szczepuła, znana w Miasto Gdańsk dziennikarka i pisarka, przez wiele lat związana z Dziennik Bałtycki i TVP3 Gdańsk. Rodzinie i bliskim składam najszczersze kondolencje 🖤 Posted by Piotr Borawski - Wiceprezydent Gdańska on Thursday, October 9, 2025 Rozwiń

W "Rajskim ogrodzie" wydanym w 2010 roku opisywała powojenne losy gdańszczan, a w "Długiej podróży poślubnej" tych, którzy zdecydowali się na emigrację.

W 2013 roku otrzymała Nagrodę Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis za książkę "Miłość w cieniu polityki".

W 2020 roku opublikowała "W domu wroga", czyli zbiór 31 reportaży opowiadających o ludziach, którzy po zakończeniu II wojny światowej przyjechali do Gdańska i rozpoczęli tu nowe życie.

