Akcja ratunkowa na Bałtyku. Mężczyzna wyłowiony z morza przez załogę pogłębiarki

Do zdarzenia doszło w Gdańsku w dzielnicy Górki Zachodnie Źródło: Google Earth

Załoga pogłębiarki Vox Alexia w środę, około godziny 9.30, zobaczyła w wodzie dryfującego człowieka. Przytomny mężczyzna, w wieku około 60-70 lat został podjęty z wody przez ich łódź ratunkową, a później przekazany na jednostkę ratowniczą Wiatr, która została zadysponowana z Górek Zachodnich. Stamtąd trafił do szpitala.

Jak przekazał rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck, mężczyzna wypadł z jachtu, którym podróżował samotnie. Jacht rozbił się około 4 mil od Portu Północnego.