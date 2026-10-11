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Trójmiasto

Tragiczny finał poszukiwań na jeziorze Charzykowskim. Odnaleziono wędkarza

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Tragiczny finał poszukiwań na jeziorze Charzykowskim. Odnaleziono poszukiwanego wędkarza
Źródło wideo: OSP Chrzarzykowy / KPP Chojnice
Źródło zdj. gł.: OSP Charzykowy
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Przez kilka dni służby szukały 67-letniego wędkarza, który w poniedziałek wypłynął na jezioro Charzykowskie. W sobotę w rejonie Funki odnaleziono jego ciało.

Ciało poszukiwanego od kilku dni 67-letniego wędkarza odnaleziono w sobotę w jeziorze Charzykowskim, w rejonie miejscowości Funka. Mężczyzna zaginął w poniedziałek, 5 października po tym, jak wypłynął na ryby.

Odnaleziono ciało poszukiwanego wędkarza
Odnaleziono ciało poszukiwanego wędkarza
Źródło zdjęcia: OSP Charzykowy

- Na miejscu policjanci wykonują czynności procesowe pod nadzorem prokuratora - przekazała w sobotę po południu st. asp. Magdalena Zblewska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach.

Znaleziono pustą łódź wędkarza

Zaginięcie mężczyzny zgłosiła rodzina, zaniepokojona brakiem kontaktu z bliskim. Służby rozpoczęły poszukiwania na jeziorze i wzdłuż jego brzegów. W rejonie ośrodka Mikomania odnaleziono pustą łódź należącą do wędkarza. Ze względu na zapadający zmrok działania na wodzie przerwano na noc, a następnie wznowiono.

Odnaleziono ciało poszukiwanego wędkarza
Odnaleziono ciało poszukiwanego wędkarza
Źródło zdjęcia: OSP Charzykowy

W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy z JRG Chojnice, druhowie z OSP Charzykowy i OSP Leśno, a także specjalistyczna grupa sonarowa z JRG Kościerzyna. W działaniach brali udział również ratownicy Chojnickiego Wodnego Ochotniczego.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
jezioroPolicjawędkarzePomorze
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