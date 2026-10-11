Tragiczny finał poszukiwań na jeziorze Charzykowskim. Odnaleziono wędkarza
Ciało poszukiwanego od kilku dni 67-letniego wędkarza odnaleziono w sobotę w jeziorze Charzykowskim, w rejonie miejscowości Funka. Mężczyzna zaginął w poniedziałek, 5 października po tym, jak wypłynął na ryby.
- Na miejscu policjanci wykonują czynności procesowe pod nadzorem prokuratora - przekazała w sobotę po południu st. asp. Magdalena Zblewska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach.
Znaleziono pustą łódź wędkarza
Zaginięcie mężczyzny zgłosiła rodzina, zaniepokojona brakiem kontaktu z bliskim. Służby rozpoczęły poszukiwania na jeziorze i wzdłuż jego brzegów. W rejonie ośrodka Mikomania odnaleziono pustą łódź należącą do wędkarza. Ze względu na zapadający zmrok działania na wodzie przerwano na noc, a następnie wznowiono.
W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy z JRG Chojnice, druhowie z OSP Charzykowy i OSP Leśno, a także specjalistyczna grupa sonarowa z JRG Kościerzyna. W działaniach brali udział również ratownicy Chojnickiego Wodnego Ochotniczego.