Drifterzy krążyli wokół młodej pary na skrzyżowaniu. Nagranie już w rękach policji

Do nietypowej sytuacji doszło w sobotę w Garczu (woj. pomorskie). Na cześć nowożeńców, na ruchliwym skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej, swoje umiejętności postanowili zaprezentować drifterzy. O sprawie jako pierwszy poinformował "Express Kaszubski".

Na nagraniu, które przekazał im czytelnik, widać, jak dwa auta marki BMW krążą wokół młodej pary, wzniecając przy tym dym z opon. Cała sytuacja na kilka minut sparaliżowała uliczny ruch.

Nagranie analizuje policja

Jak przekazał oficer prasowy kartuskiej policji starszy sierżant Aleksandra Philipp, nagranie zostało zabezpieczone przez mundurowych i będzie analizowane pod kątem popełnienia możliwych wykroczeń.

- Staramy się podchodzić do sytuacji, gdy pary młode chcą w wyjątkowy sposób uświetnić swój dzień, z dużą dozą wyrozumiałości, ale są też granice zdrowego rozsądku. Nie ma zgody na brawurę i niebezpieczne zachowania, które stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego - powiedziała.

