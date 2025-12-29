Zniósł go silny wiatr. Paralotniarz utknął na drzewie

Informację o akcji ratunkowej paralotniarza w miejscowości Dębina razem z nagraniem i zdjęciami otrzymaliśmy na Kontakt24. Kapitan Kamil Padusiński, pełniący obowiązki oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku potwierdził zajście. Zgłoszenie strażacy dostali po godzinie 12 w poniedziałek.
- Na miejsce udały się dwa zastępy strażaków - jeden Państwowej Straży Pożarnej i jeden Ochotniczej Straży Pożarnej - przekazał Padusiński.
Nie miał obrażeń
Strażacy pomogli mężczyźnie wydostać się z drzewa.
- Nie miał żadnych obrażeń, nie było konieczności udzielania pomocy medycznej. Nasze czynności zakończyły się o godzinie 13:20 - podsumował kapitan.
Autorka/Autor: est, MAK
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Mariusz Jasłowski/Kontakt24