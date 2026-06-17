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Trójmiasto

"Dar Młodzieży" zastąpi... Jest już kilka tysięcy propozycji nazw dla nowego żaglowca

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Dar Młodzieży pod pełnymi żaglami
Następca Daru Młodzieży jest już w planach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
Do konkursu na nazwę dla nowego żaglowca szkoleniowego, który zastąpi "Dar Młodzieży", zgłoszono tysiące propozycji. Zgłoszenia przyjmuje Uniwersytet Morski w Gdyni. Z powodu dużego zainteresowania uczelnia wydłużyła termin zgłaszania propozycji.

Plany budowy nowego żaglowca szkoleniowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni budzą ogromne zainteresowanie. Do konkursu na jego nazwę napłynęło już ponad trzy tysiące propozycji z całej Polski.

Ze względu na duże zainteresowanie uczelnia przedłużyła termin zgłoszeń do północy w środę. Początkowo nazwa miał być ogłoszona 17 czerwca, ale ostatecznie stanie się to później. Jak poinformowała rzeczniczka uczelni Zuzanna Szwedek-Kwiecińska zwycięska nazwa zostanie ogłoszona podczas uroczystości "palenia blach" pod nowy statek, już po wyborze stoczni, która zbuduje jednostkę. Przetarg potrwa do 1 lipca.

Pożegnanie "Daru Młodzieży" w Gdyni
Pożegnanie "Daru Młodzieży" w Gdyni
Źródło zdjęcia: Kontakt24/ Piotr

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy pomysły. Organizatorzy oczekują, że nazwy będą nawiązywać do tradycji morskich, historii Polski i wartości edukacyjnych. Na zwycięzcę czeka nagroda - 10 tysięcy złotych brutto albo udział w rejsie nowym żaglowcem. Propozycje należy przesyłać mailem na adres uczelni. 

Nowy żaglowiec

Nowy żaglowiec powstanie w ramach rządowego programu budowy statków dla uczelni morskich na lata 2025-2029. Jednostka dla Gdyni zastąpi "Dar Młodzieży", który zwodowano 45 lat temu.

Statek ma zachować charakter szkoleniowy i będzie zbliżony wielkością do swojego poprzednika. Na pokładzie znajdzie się miejsce dla 120 praktykantów, 35 członków załogi oraz 12 dodatkowych osób.

Dar Młodzieży pod pełnymi żaglami
Dar Młodzieży pod pełnymi żaglami
Źródło zdjęcia: PAP

- Dar Młodzieży" ma już swoje lata. Silniki statku mają już ponad 40 lat. Tych silników już się nie produkuje. Nie produkuje się już części zamiennych. Statek się starzeje, a wymagania rosną. Na tym statku mamy dość ciasno. Następny statek będzie już inaczej skonstruowany, żeby komfort pracy załogi i studentów był dużo lepszy. To będzie połączenie XIX i XX wieku. Dalej będzie na żaglach pływał. Te żagle będą stawiane wciąż siła ludzkich rąk, by uczyć tej pracy zespołowej. Wyposażenie będzie jednak spełniało wymogi XXI wieku. Mamy zamiar, żeby był to napęd hybrydowy. Urządzenia nawigacyjne najnowsze, jakie będą dostępne w czasie budowy, bo mówimy, że nowy statek ma służyć przez kolejnych 40 lat - zapowiadał przed rokiem w rozmowie z TVN24 kapitan Dariusz Jellonek, dyrektor działu armatorskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Projekt nowego żaglowca przewiduje połączenie tradycyjnej nauki żeglarstwa z nowoczesnymi rozwiązaniami. Jednostka umożliwi także pływanie w trudniejszych warunkach, dzięki wzmocnionej klasie lodowej.

Miliard na statki

W ubiegłym roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029". Jego celem jest zaprojektowanie, budowa i wyposażenie statków dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Politechniki Morskiej w Szczecinie. Statek badawczy dla PM ma zastąpić eksploatowanego od 29 lat Nawigatora XXI. Na realizację programu rząd przeznaczył blisko miliard złotych.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
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