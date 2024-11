Podejrzany o doprowadzenie do karambolu na S7 nie trafi do aresztu, ale musi wpłacić poręczenie

37-letni Mateusz M., podejrzany o spowodowanie katastrofy drogowej na S7 w Borkowie koło Gdańska, nie trafi do aresztu. Musi jednak wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych. Objęty pozostanie dozorem i siedem razy w tygodniu musi stawiać się we właściwej jednostce policji. Tak zdecydował w czwartek, 7 listopada, Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Przypomnijmy, do katastrofy na S7 w Borkowie k. Gdańska doszło 18 października. Do tragicznego zdarzenia doszło na remontowanym odcinku drogi. Brało w nim udział 21 pojazdów – 18 osobowych i trzy ciężarówki. Pojazdami poruszało się łącznie 56 osób. Zginęły cztery osoby, a 15 zostało rannych. Wszystkie ofiary katastrofy to dzieci w wieku 7, 9, 10 i 12 lat.