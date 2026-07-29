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Trójmiasto

Wyciek chloru w aquaparku. Nie przeżyła część ryb, w tym rekiny

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Rekiny były jedną z atrakcji aquaparku w Redzie
Ewakuacja w aquaparku w Redzie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Julia Arendt
Chlor był przyczyną ewakuacji ponad 400 osób z aquaparku w Redzie. Okazuje się, że incydent miał też wpływ na ryby, które znajdowały się w tym obiekcie. Część z nich, w tym rekiny, nie przeżyło.

W niedzielę z aquaparku przy ulicy Morskiej w Redzie (Pomorskie) ewakuowano ponad 400 osób. Wszystko przez chlor, który nagle zaczął się wydzielać. Najpierw informowano, że przyczyną było rozszczelnienia instalacji. Później strażacy informowali, że prawdopodobnie doszło do błędu obsługi technicznej.

Starszy kapitan Andrzej Piechowski tłumaczył, że technik nieświadomie dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu, wykorzystywanym do uzdatniania wody basenowej. W wyniku reakcji chemicznej doszło do wydzielania się chloru. Z krytej pływalni trzeba było ewakuować ponad 400 osób.

Zatruciu uległ technik obsługujący instalację do uzdatniania wody na basenie.

"Jest nam bardzo przykro z powodu utraty zwierząt"

Zarząd aquaparku poinformował, że w wyniku niedzielnego wycieku ucierpiały też ryby, w tym rekiny, które znajdowały się w tym kompleksie i były jedną z atrakcji.

"W następstwie awarii część ryb, w tym rekiny, nie przeżyło. Mimo podjętych natychmiastowych działań i wielkiego wysiłku zespołu oraz specjalistów, nie udało się ich uratować" - poinformowano w komunikacie.

Zarząd przekazał też, że trwa ustalanie przyczyny awarii. Zlecono audyt systemów technicznych oraz procedur bezpieczeństwa zwierząt. "Wprowadzamy dodatkowe zabezpieczenia, aby zminimalizować ryzyko powtórzenia się podobnego zdarzenia. Jest nam bardzo przykro z powodu utraty zwierząt. Traktujemy tę sprawę z najwyższą powagą" - napisano w komunikacie.

Rekiny były jedną z atrakcji aquaparku w Redzie
Rekiny były jedną z atrakcji aquaparku w Redzie
Źródło zdjęcia: Julia Arendt

W tym samym kompleksie, co pływalnia znajduje się też lokal z papugami i miejsce, gdzie można zobaczyć takie gady jak jaszczurki, węże czy krokodyl. Zarząd spółki poinformował, że tym zwierzętom nic nie dolega.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Straż pożarnaWodarekinyRyby
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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