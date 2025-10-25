16-latek jest podejrzany o znęcanie się nad rodzicami

Nastolatek znęcał się nad rodzicami. Interweniowała policja Źródło: KPP Wejherowo

Policjanci z Wejherowa (woj. pomorskie) zatrzymali 16-latka podejrzanego o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec swoich rodziców. Sprawa była prowadzona już od dłuższego czasu, a w trakcie wcześniejszych interwencji nastolatek znieważał policjantów i zachowywał się agresywnie.

Zgromadzony do sprawy materiał dowodowy pozwolił na skierowanie sprawy do sądu rodzinnego, który zdecydował o umieszczeniu chłopaka w placówce wychowawczej.

- Zgodnie z art. 207 Kodeksu karnego, osoba, która znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą, może zostać skazana na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku nieletnich, sąd rodzinny może orzec środki wychowawcze - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Wejherowie.

W czwartek po południu nastolatek zatrzymany i przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka w Gdańsku, skąd zostanie przetransportowany do ośrodka.