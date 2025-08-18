"Kilkanaście ciosów długim kuchennym nożem". Dla 200 złotych

Wlewo (woj. zachodniopomorskie) Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło 13 lutego tego roku w miejscowości Wlewo. Prokuratura Rejonowa w Gryficach, która prowadziła śledztwo, ustaliła, że 45-latek zaatakował ojca, po tym, jak ten odmówił mu pieniędzy na zakup alkoholu.

"Podejrzany doprowadził go do stanu bezbronności zadając w okolicę głowy i szyi kilkanaście ciosów długim kuchennym nożem, powodując (...) obrażenia ciała. Następnie zabrał mu 200 złotych i oddalił się z miejsca zdarzenia" - czytamy w komunikacie prokuratury.

69-latek sam wezwał pogotowie, które udzieliło mu pomocy i zawiozło do szpitala.

W przeszłości był karany

Piotr S. nie przyznał się do winy. Usłyszał zarzut rozboju, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W przeszłości mężczyzna był karany sądownie i będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

45-latkowi grozi kara więzienia nie krótsza niż 15 lat albo dożywocie.