Pijany kierowca autobusu zatrzymany. Wiózł 30 pasażerów
Do zatrzymania doszło w poniedziałek rano. Policjanci prowadzili na terenie powiatu szczecineckiego rutynowe kontrole trzeźwości kierowców.
- Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego ze Szczecinka zatrzymali autobus komunikacji międzymiastowej jadący na trasie z Koszalina do Szczecinka - poinformowała Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.
W chwili kontroli w pojeździe znajdowało się 30 pasażerów. Jak przekazała policja, 48-letni kierowca był nietrzeźwy. - Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad pół promila alkoholu - dodała Anna Matys.
Mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl