Szczecin Pijany kierowca autobusu zatrzymany. Wiózł 30 pasażerów

Nietrzeźwy kierowca autobusu wiózł 30 pasażerów Źródło wideo: KPP w Szczecinku Źródło zdj. gł.: KPP w Szczecinku

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Do zatrzymania doszło w poniedziałek rano. Policjanci prowadzili na terenie powiatu szczecineckiego rutynowe kontrole trzeźwości kierowców.

- Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego ze Szczecinka zatrzymali autobus komunikacji międzymiastowej jadący na trasie z Koszalina do Szczecinka - poinformowała Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

W chwili kontroli w pojeździe znajdowało się 30 pasażerów. Jak przekazała policja, 48-letni kierowca był nietrzeźwy. - Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad pół promila alkoholu - dodała Anna Matys.

Mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.