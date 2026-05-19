Wyciek gazu na stacji paliw. Trwa akcja służb

Strażacy otrzymali zgłoszenie we wtorkowe popołudnie o wycieku gazu na stacji paliw na ulicy Wroniej w Wałczu.

Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ewakuowano 42 mieszkańców z pobliskich zabudowań. Teren został odgrodzony na odległość 200 metrów.

Jak dodali strażacy, wyciek jest z kilku miejsc.

Trwa akcja służb. Na miejscu pojawi się sprzęt, którego zadaniem będzie wypompowanie gazu.

- Na chwilę obecną przyczyna wycieku nie jest znana. Mieszkańcy ulicy Wroniej byli ewakuowani, ale teren działań został już zawężony i mieszkańcy wrócili do swoich mieszkań - przekazała podkomisarz Małgorzata Radgowska z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.