Babcia opiekująca się 1,5-rocznym dzieckiem na chwilę posadziła je w samochodzie, aby odśnieżyć przednią szybę. W tym czasie dziecko przypadkowo nacisnęło blokadę drzwi, zamykając się w pojeździe wraz z kluczykami.
Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu oraz strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
- Strażacy przy wykorzystaniu narzędzi uchylili okno i zwolnili mechanizm blokady, co umożliwiło bezpieczne otwarcie drzwi. Przez cały czas trwania interwencji dziecko było spokojne i nie wymagało pomocy medycznej. Samochód był uruchomiony i ogrzewany, więc nie było mu zimno - przekazali policjanci.
Po zakończeniu interwencji funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę z opiekunem dziecka.
Autorka/Autor: ng/PKoz
Źródło: KPP Wałcz
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock