Babcia opiekująca się 1,5-rocznym dzieckiem na chwilę posadziła je w samochodzie, aby odśnieżyć przednią szybę. W tym czasie dziecko przypadkowo nacisnęło blokadę drzwi, zamykając się w pojeździe wraz z kluczykami.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu oraz strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

- Strażacy przy wykorzystaniu narzędzi uchylili okno i zwolnili mechanizm blokady, co umożliwiło bezpieczne otwarcie drzwi. Przez cały czas trwania interwencji dziecko było spokojne i nie wymagało pomocy medycznej. Samochód był uruchomiony i ogrzewany, więc nie było mu zimno - przekazali policjanci.

Po zakończeniu interwencji funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę z opiekunem dziecka.

