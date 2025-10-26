Motocyklista zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie sławieńskim Źródło: Google Maps

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę (26 października) rano na drodze wojewódzkiej numer 209. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 53-letni kierowca motocykla, jadąc w kierunku Korzybia, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Pomimo natychmiast podjętej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować.

53-letni mężczyzna zginął na miejscu Źródło: KMP Słupsk

Na miejscu wypadku policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady, których analiza pomoże wyjaśnić dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Do wypadku doszło pomiędzy Sławnem i Korzybiem Źródło: KMP Słupsk