Tragiczny finał nocnej bójki. Nie żyje 23-latek

Bójka z tragicznym finałem w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie). Jak podaje portal iszczecinek.pl do starcia między kilkoma osobami doszło w nocy z soboty na niedzielę w pobliżu tamtejszego szpitala.

- Około północy dyżurny szczecineckiej jednostki został poinformowany o bójce grupy osób na jednej z ulic w Szczecinku. W wyniku zdarzenia trzy osoby trafiły do szpitala. Jedna z nich w wyniku doznanych ran ciętych zmarła w szpitalu - przekazała TVN24 asp. sztab. Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Wiadomo, że ofiara to 23-letni mężczyzny. Pozostali poszkodowani w bójce opuścili już szpital. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. - Trwają intensywne działania szczecineckich policjantów mających na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia, jak również role jego uczestników - zapewniła rzeczniczka.

