Wielki korek na granicy. Kolejka aut na A6 w stronę Berlina

Korek na A6 w stronę Berlina (zdjęcie ilustracyjne)
Autostrada została zablokowana na wysokości Kołbaskowa
Źródło: Google Earth
Kierowcy wracający po świętach stoją w długim korku na A6. Przed Kołbaskowem ruch niemal zamarł. Kolejka aut ma około sześciu kilometrów długości.

Utrudnienia na granicy z Niemcami. Przed przejściem Kołbaskowo-Pomellen korek w południe osiągnął około sześciu kilometrów - trzy razy więcej niż rano.

Główne powody zatoru to wzmożony ruch po świątecznym weekendzie oraz prowadzone kontrole graniczne. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na trasie widać szczególnie dużo samochodów osobowych wracających z wypoczynku oraz pojazdów ciężarowych jadących w stronę Niemiec.

- Zator drogowy spowodowany jest kontrolą graniczną i dużym natężeniem ruchu w kierunku Niemiec. Tendencja jest narastająca - informuje Damian Gałek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Z powodu korka utrudniony jest również wyjazd z A6 na węźle Szczecin-Zachód - dodał.

Zastawił pułapkę na kierowców. Rozkładał opony na trzypasmówce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zastawił pułapkę na kierowców. Rozkładał opony na trzypasmówce

Elbląg

Kolejka pojazdów jadących w stronę Berlina zaczyna się przy przejściu granicznym Kołbaskowo-Pomellen i sięga niemal do węzła Radziszewo na drodze krajowej nr 31. Kierowcy stojący w korku muszą liczyć się z długim czasem przejazdu i okresowymi zatrzymaniami ruchu.

Problemy nie dotyczą tylko samej A6. Wzmożony ruch obserwowany jest również na trasie A6/S3 w rejonie węzłów Podjuchy, Kijewo, Dąbie, Rzęśnica i Kliniska. Dodatkowo około godziny 12. na drodze S3 doszło do dwóch kolizji - jednej przed Kliniskami i drugiej na węźle Goleniów-Południe. Nikt nie został ranny, ale powstały utrudnienia w ruchu. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków jazdy.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: LCV / Shutterstock

