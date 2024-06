- To potwierdza, że jak wielu kibiców "trzymało ciśnienie" i po gwizdku na przerwę masowo ruszyli do toalety oraz do kuchni, by zrobić herbatę czy kawę – wyjaśniła Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZWiK w Szczecinie. - Najciekawsze jest to, że w drugiej połowie meczu z Holandią znów był wyraźny spadek poboru wody, a po meczu kolejny pik. Natomiast wykres poboru wody w drugiej części meczu z Austrią jest "wypłaszczony". Gdy piłkarze wrócili na boisko, widać chwilowy spadek, ale po kolejnych straconych bramkach pobór wody rósł, szczecinianie odchodzili od telewizorów – zdiagnozowała Pieczyńska.