"Niedługo zaczniemy się od siebie zarażać"

Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy szpitala przekazał, że wprowadzone zasady są głównie prewencyjne. - Chodzi o to, żeby chronić naszych pacjentów i by jak najmniej naszego personelu zachorowało - powiedział.

- Skończyły się wakacje, ludzie wrócili z urlopów, dzieci poszły do szkół i przedszkoli, a więc zapewne niedługo zaczniemy jeszcze częściej chorować i się od siebie zarażać. Stąd decyzja o wprowadzeniu podstawowych obostrzeń – wyjaśnił rzecznik. – Już teraz obserwujemy większą liczbę pacjentów, którzy przychodzą na SOR z objawami infekcji. Gdy wykonujemy im testy zakażenia się potwierdzają. Część wraca do domu, a część zostaje w szpitalu, bo mają też inne wskazania do hospitalizacji. Zaczyna się sezon jesienny i nie chcemy doprowadzić do sytuacji, gdy znaczna część naszego personelu zachoruje - dodał.