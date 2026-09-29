Seniorka utknęła w rowie kolejowym. Policjanci zdążyli przed pociągiem
Do zdarzenia doszło 28 września na szczecińskim Pogodnie, gdy policjanci otrzymali zgłoszenie od świadka, że w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych leży kobieta, która nie może wstać. Z ustaleń mundurowych po przybyciu na wskazane miejsce wynikało, że seniorka prawdopodobnie poczuła zawroty głowy, przez co straciła równowagę i upadła podczas spaceru.
Starsza pani była zdezorientowana i dodatkowo przygnieciona znajdującymi się w rowie kamieniami, co uniemożliwiło jej samodzielne wydostanie się. Sytuacja wymagała szybkiego działania, ponieważ z uzyskanych informacji wynikało, że wkrótce tym odcinkiem czynnego torowiska miał przejechać pociąg.
Szczecińscy policjanci uratowali seniorkę
Funkcjonariusze ocenili stan seniorki i pomogli jej opuścić zagrożony rejon. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, aby zbadali poszkodowaną. Wstępna diagnostyka medyczna wykazała, że kobieta nie wymaga hospitalizacji. Dzięki zgłoszeniu świadka i sprawnej reakcji funkcjonariuszy starsza pani trafiła pod opiekę rodziny.