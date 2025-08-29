Logo strona główna
Szczecin

Światło w zaroślach przyciągnęło policjantów. Zatrzymali dwóch mężczyzn

21-latek na hulajnodze zderzył się z autem (zdjęcie ilustracyjne)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
Policjanci zatrzymali w Szczecinie dwóch mężczyzn, którzy pod osłoną nocą próbowali ukraść akumulatory z hulajnóg elektrycznych. 36- i 38-latek usłyszeli zarzuty.

W trakcie nocnej służby w okolicy jednego ze szczecińskich akademików, funkcjonariusze pełniący służbę zauważyli w zaroślach światło. Okazało się, że w krzakach ukrywało się dwóch mężczyzn.

Akumulator w plecaku, hulajnoga obok

Obok 36-latka i 38-latka znajdowała się hulajnoga elektryczna z uszkodzoną klapą zabezpieczającą akumulator. W plecaku jednego z mężczyzn funkcjonariusze znaleźli akumulator i przewód elektryczny. Według ustaleń policjantów, chwilę wcześniej ukradli oni dwa inne akumulatory, które chcieli sprzedać.

Obaj zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty kradzieży.

Udostępnij:
TAGI:
Czytaj także:
