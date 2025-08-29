Światło w zaroślach przyciągnęło policjantów. Zatrzymali dwóch mężczyzn

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W trakcie nocnej służby w okolicy jednego ze szczecińskich akademików, funkcjonariusze pełniący służbę zauważyli w zaroślach światło. Okazało się, że w krzakach ukrywało się dwóch mężczyzn.

Akumulator w plecaku, hulajnoga obok

Obok 36-latka i 38-latka znajdowała się hulajnoga elektryczna z uszkodzoną klapą zabezpieczającą akumulator. W plecaku jednego z mężczyzn funkcjonariusze znaleźli akumulator i przewód elektryczny. Według ustaleń policjantów, chwilę wcześniej ukradli oni dwa inne akumulatory, które chcieli sprzedać.

Obaj zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty kradzieży.