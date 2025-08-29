Światło w zaroślach przyciągnęło policjantów. Zatrzymali dwóch mężczyzn

W trakcie nocnej służby w okolicy jednego ze szczecińskich akademików, funkcjonariusze pełniący służbę zauważyli w zaroślach światło. Okazało się, że w krzakach ukrywało się dwóch mężczyzn.
Akumulator w plecaku, hulajnoga obok
Obok 36-latka i 38-latka znajdowała się hulajnoga elektryczna z uszkodzoną klapą zabezpieczającą akumulator. W plecaku jednego z mężczyzn funkcjonariusze znaleźli akumulator i przewód elektryczny. Według ustaleń policjantów, chwilę wcześniej ukradli oni dwa inne akumulatory, które chcieli sprzedać.
Obaj zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty kradzieży.
