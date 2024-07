Do policjantów wpłynęło zgłoszenie o pobiciu mężczyzny w Szczecinie. Na miejscu dowiedzieli się, że pobity poprosił agresora o papierosa. 28-latek był agresywny i próbował się wyrwać. Był poszukiwany do odbycia ponad dwóch lat kary więzienia.

Szczecińscy policjanci otrzymali zgłoszenie o pobiciu mężczyzny przez inną osobę. Agresor miał go uderzyć, bo poprosił go o papierosa. Gdy przyjechali na miejsce, 28-latka już nie było, więc funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Udało się znaleźć go w okolicy przystanku tramwajowego w centrum miasta. Mężczyzna próbował wyrwać się policjantom, był także wobec nich agresywny.