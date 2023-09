Policyjny pościg ulicami miasta. Uszkodzone dwa radiowozy

czytaj dalej

Biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak zabrał głos po wydarzeniach, do których doszło w budynku parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Jak podkreślił w liście do duchownych, specjalna komisja bada sprawę "pod kątem naruszenia prawa boskiego i kanonicznego". Ksiądz Tomasz Z., który miał brać udział w spotkaniu z pracownikiem seksualnym, został "pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych do czasu wyjaśnienia sprawy".