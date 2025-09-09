Chciał wyłudzić pieniądze "na inwestycje". Wpadł podczas próby odbioru

Chciał wyłudzić pieniądze "na inwestycje" Źródło: KMP Szczecin

Metoda oszustwa "na inwestycję" polega na tym, że przestępcy podają się za profesjonalne firmy brokerskie, które zapewniają szybki i wysoki zysk dzięki inwestycjom w kryptowaluty, akcje i obligacje.

Do mieszkańca Szczecina zadzwonił "broker", który namówił go na pierwszą wpłatę w wysokości 1,5 tysiąca złotych. Potem mężczyzna sprzedał swój dom, ale gdy zażądano by przekazał 370 tysięcy złotych, szczecinianin nabrał podejrzeń i skontaktował się z policją.

Prokuratorskie zarzuty i areszt

Funkcjonariusze zajęli się sprawą i dowiedzieli się, gdzie ma nastąpić przekazanie pieniędzy. W chwili, gdy oszust miał odebrać przygotowaną wcześniej gotówkę, został zatrzymany.

Oszust usłyszał prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.