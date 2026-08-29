Ewakuacja mieszkańców kamienicy. Doszło do tąpnięcia
Stan techniczny kamienicy przy ulicy Hożej 9 i 11 w Szczecinie gwałtownie się pogorszył. W sobotę w nocy doszło do tąpnięcia budynku, dlatego mieszkańcy obu klatek są ewakuowani.
Mieszkańcy nie wrócą do swoich mieszkań
Na miejscu pracowali - rzeczoznawca, geodeta, nadzór budowlany i służby miejskie, którzy oceniali, czy budynek nadaje się jeszcze do zamieszkania.
Po godzinie 15 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Szczecinie zdecydował, że mieszkańcy całego budynku przy Hożej muszą opuścić budynek. Wszyscy mają zapewniony hotel. Sprawa dotyczy łącznie dziewięciu rodzin.
Problemy z konstrukcją zgłaszane od miesięcy
Problemy z konstrukcją były zgłaszane od wielu miesięcy. Pomiary wykazywały postępujące przemieszczanie się budynku, a jego stan określono jako awaryjny. Mieszkańcy wskazują m.in. na drgania powodowane ruchem samochodów i próg zwalniający na pobliskiej drodze. Ekspertyzy zwracają uwagę również na problemy z odprowadzaniem wód opadowych.
Wspólnota mieszkaniowa pozwała Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, domagając się wyjaśnienia przyczyn uszkodzeń. Tymczasem mieszkańcy obawiają się, że konieczna będzie długotrwała ewakuacja i zapewnienie im lokali zastępczych. Decyzja w sprawie dalszego użytkowania budynku ma zapaść po zakończeniu obecnych oględzin i pomiarów.