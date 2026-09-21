Szczecin Akcja saperów. Bomba lotnicza usunięta Oprac. Rafał Molenda |

Saperzy podjęli bombę lotniczą z czasów II wojny światowej Źródło wideo: 5 Pułk inżynieryjny w Szczecinie Źródło zdj. gł.: 5. Pułk Inżynieryjny w Szczecinie

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O utrudnieniach informowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB rozesłało w poniedziałek rano alert do mieszkańców Szczecina oraz powiatów stargardzkiego, goleniowskiego i gryfińskiego.

"Dziś (21.09) od godz. 10 neutralizacja niewybuchu w okolicy ul. Szosa Stargardzka oraz A6 przy węźle Kijewo. Nie zbliżaj się do zagrożonego obszaru" - przekazało RCB.

Bomba odłamkowo-burząca SD-50 Źródło zdjęcia: 5 Pułk inżynieryjny w Szczecinie

Zgłoszenie o niewybuchu służby odebrały w piątek. Pierwotnie informowano o znalezieniu bomby ważącej około 250 kilogramów.

Niemiecka bomba lotnicza z czasów II wojny światowej Źródło zdjęcia: 5. Pułk Inżynieryjny w Szczecinie

Saperzy ostatecznie ustalili, że jest to niemiecka bomba lotnicza SD 50 o wadze 50 kilogramów. Tego typu ładunki były wykorzystywane podczas II wojny światowej przez niemieckie samoloty myśliwskie.

Saper pracuje przy znalezionym w lesie niewybuchu Źródło zdjęcia: 5. Pułk Inżynieryjny w Szczecinie

Utrudnienia w ruchu

W związku z prowadzoną akcją służby od rana zapowiadały utrudnienia dla kierowców na autostradzie A6 oraz na ulicy Szosa Stargardzka, która jest fragmentem drogi krajowej nr 10. Wyłączony został odcinek pomiędzy ulicami Andrzeja Struga i profesora Tadeusza Żuka we wszystkich kierunkach w pobliżu miejsca działań saperów.

Dla kierowców wyznaczono objazdy w obu kierunkach. Jadący od strony Stargardu kierowani byli z DK10 przez Szosę Stargardzką, ulicę Profesora Żuka, następnie ulicami Bałtycką, Tczewską, Irydową, Goleniowską, Gierczak, Krzywoń i Gryfińską do ulicy Hangarowej.

Od strony ulicy Gdańskiej i Ronda Ułanów Podolskich ruch został przekierowany ulicami Gryfińską, Krzywoń, Gierczak, Goleniowską, Irydową, Tczewską i Bałtycką do ulicy Profesora Żuka, skąd kierowcy mogli wrócić na DK10 w kierunku Stargardu.

Bomba lotnicza leżała w lesie niedaleko autostrady Źródło zdjęcia: 5. Pułk Inżynieryjny w Szczecinie

Jak poinformowała Iwona Misiarz z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie-Podjuchach, niewybuch podjęty przez patrol saperski został wywieziony na poligon w Drawsku Pomorskim, gdzie saperzy detonują znalezione niewybuchy.