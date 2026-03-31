Kibole bili się na murawie podczas meczu. Błyskawiczne wyroki

Wyrok w sprawie pseudokibica ogłosił Sędzia Sądu Rejonowego w Świnoujściu Jacek Targoński

Sąd przeanalizował nagrania z monitoringu stadionowego oraz materiały dostępne w internecie. Istotne były również zeznania policjanta, który rozpoznał pierwszego z oskarżonych. Funkcjonariusz zeznał, że po opuszczeniu stadionu mężczyzna próbował się ukryć, zmieniając ubranie. Kamuflaż nie pomógł. Został zatrzymany i przewieziony na komisariat.

Wyrok w zawieszeniu dla pseudokibica

Pierwszy na rozprawę został doprowadzony przez policjantów 26-letni Jakub P. Mężczyzna tłumaczył przed sądem, że na meczu w Świnoujściu działał pod wpływem silnych emocji. Jakub P. wnioskował o łagodny wyrok, podkreślał, że nigdy wcześniej nie był karany, prowadzi własną działalność i stara się o dziecko.

Sędzia przypomniał, że mężczyzna brał udział w zbiegowisku agresywnych osób. Zwracał uwagę na chuligański charakter zdarzenia i zagrożenie, jakie podobne zachowania stanowią, zwłaszcza wtedy, gdy na trybunach są rodziny z dziećmi.

Sąd skazał Jakuba P. na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata, karę grzywny w wysokości czterech tysięcy złotych, a także wpłatę dwóch tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i pokrycie kosztów procesu w wysokości 520 złotych. Mężczyzna ma obowiązek co sześć miesięcy informować sąd o przebiegu okresu próby.

Podczas meczów Floty musi zostać w domu

Drugim skazanym we wtorek trybie przyspieszonym był 38-letni Marcin S. Usłyszał wyrok 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Skazany ma też wpłacić dwa tysiące złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Ponadto Marcin S. musi również zapłacić 500 oraz 1000 złotych na rzecz pokrzywdzonych funkcjonariuszy i pokryć koszt procesu (180 złotych). Marcin S. ma dwuletni zakaz wstępu na imprezy masowe i mecze piłkarskie. Podczas meczów Floty Świnoujścia ma nakaz pozostania w domu. Mężczyzna musi też co sześć miesięcy informować sąd o przebiegu okresu próby.

Wyroki nie są prawomocne.

Bójka na murawie podczas meczu Źródło: TVN24

Bójka na stadionie w Świnoujściu

Do bójki na stadionie w Świnoujściu doszło w sobotę, 28 marca. W trakcie meczu tamtejszej Floty z Elaną Toruń na murawę wtargnęła grupa pseudokibiców. Policja użyła armatek wodnych, by rozdzielić bijących się na boisku kiboli. Trzy dni później dwóch uczestników zajścia usłyszało wyroki.