Szczecin

Rozdają mieszkańcom preparat odstraszający dziki

Dzikie safari w Świnoujściu
Świnoujście (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
Darmowy preparat odstraszający dziki otrzymują mieszkańcy nadmorskiego kurortu. Urząd miasta w Świnoujściu przygotował zapas środków, które mają ograniczyć obecność dzikich zwierząt na osiedlach i w okolicach śmietników.

To płynny preparat o intensywnym zapachu, który ma zniechęcać zwierzęta do odwiedzin. Środek każdy z mieszkańców może bezpłatnie odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta.

Śmietniki są jak stołówki

- Dziki w Świnoujściu są częstymi gośćmi, chociaż rzadko dochodzi do poważniejszych incydentów - mówi Wojciech Basałygo z biura prasowego Urzędu Miasta w Świnoujściu. - Ostatnie zgłoszenie otrzymaliśmy w ubiegłym roku. Jedna z mieszkanek poinformowała nas o dzikach, które zryły ogródek. Jak ustaliliśmy zwierzęta zwabił zapach wyrzuconych do pojemników śmieci - dodaje Basałygo.

Dziki w Świnoujściu
Dziki w Świnoujściu
Źródło: Kontakt24

- Wyrządzone przez dziki zniszczenia w zieleni miejskiej są na bieżąco likwidowane, a straty z tego tytułu zwykle nie są duże - informuje Wojciech Basałygo, ale dodaje, że sytuacja wymaga zdecydowanych działań, bo dziki, wchodząc do miasta, tracą naturalne instynkty.

Do regularnych wizyt zachęca je łatwy dostęp do odpadków. Dlatego urzędnicy apelują o przestrzeganie zasad postępowania z odpadami. Podkreślają, że otwarte pojemniki, porozrzucane resztki jedzenia czy dokarmianie zwierząt to najprostsza droga do przyciągnięcia dzików.

Metody odstraszania dzików

Udostępniony mieszkańcom preparat to ekologiczny, biodegradowalny płyn o silnym zapachu, który odstrasza zwierzęta. Jest całkowicie bezpieczny dla ludzi oraz środowiska, dlatego może być stosowany w pobliżu domów, na prywatnych posesjach oraz przy śmietnikach.

Padło 15 dzików. W regionie szaleje wirus ASF

Padło 15 dzików. W regionie szaleje wirus ASF

Martwa dryfowała na krze w Świnoujściu

Martwa dryfowała na krze w Świnoujściu

"Codziennie po preparaty zgłasza się do urzędu około dziesięciu osób. Miasto zakupiło tysiąc sztuk preparatu. To liczba wystarczająca na potrzeby Świnoujścia" - mówią urzędnicy.

Dziki w Świnoujściu
Dziki w Świnoujściu
Źródło: Kontakt24

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl

ŚwinoujścieDzikiMieszkańcy
