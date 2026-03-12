Rozdają mieszkańcom preparat odstraszający dziki

Świnoujście (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

To płynny preparat o intensywnym zapachu, który ma zniechęcać zwierzęta do odwiedzin. Środek każdy z mieszkańców może bezpłatnie odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta.

Śmietniki są jak stołówki

- Dziki w Świnoujściu są częstymi gośćmi, chociaż rzadko dochodzi do poważniejszych incydentów - mówi Wojciech Basałygo z biura prasowego Urzędu Miasta w Świnoujściu. - Ostatnie zgłoszenie otrzymaliśmy w ubiegłym roku. Jedna z mieszkanek poinformowała nas o dzikach, które zryły ogródek. Jak ustaliliśmy zwierzęta zwabił zapach wyrzuconych do pojemników śmieci - dodaje Basałygo.

- Wyrządzone przez dziki zniszczenia w zieleni miejskiej są na bieżąco likwidowane, a straty z tego tytułu zwykle nie są duże - informuje Wojciech Basałygo, ale dodaje, że sytuacja wymaga zdecydowanych działań, bo dziki, wchodząc do miasta, tracą naturalne instynkty.

Do regularnych wizyt zachęca je łatwy dostęp do odpadków. Dlatego urzędnicy apelują o przestrzeganie zasad postępowania z odpadami. Podkreślają, że otwarte pojemniki, porozrzucane resztki jedzenia czy dokarmianie zwierząt to najprostsza droga do przyciągnięcia dzików.

Metody odstraszania dzików

Udostępniony mieszkańcom preparat to ekologiczny, biodegradowalny płyn o silnym zapachu, który odstrasza zwierzęta. Jest całkowicie bezpieczny dla ludzi oraz środowiska, dlatego może być stosowany w pobliżu domów, na prywatnych posesjach oraz przy śmietnikach.

"Codziennie po preparaty zgłasza się do urzędu około dziesięciu osób. Miasto zakupiło tysiąc sztuk preparatu. To liczba wystarczająca na potrzeby Świnoujścia" - mówią urzędnicy.

Opracował Rafał Molenda