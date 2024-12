Studentki upiekły pierniczki z owadów. "To połączenie tradycji z innowacją"

Pierniczki z mąki ze świerszcza domowego

- W mojej opinii te pierniczki w smaku niczym się nie różnią od tych tradycyjnych. Tutaj największą rolę odgrywa przyprawa korzenna i to ona maskuje smak świerszcza. My zastosowałyśmy tylko 15 procent mąki owadziej, więc nie jest to na tyle duży udział, żeby znacznie odczuwać różnicę w smaku takiego wyrobu - twierdzi Kępińska-Pacelik.

To, co różni ten wyrób od tradycyjnego to zdecydowanie wartości odżywcze. A to dlatego, że świerszcze mają wysoką zawartość białka. Jak tłumaczą studentki, owady te są również źródłem aminokwasów egzogennych. - Ponadto owady są źródłem kwasów tłuszczowych, w szczególności kwasu laurynowego, który ma działanie wspomagające nasz układ odpornościowy, co wydaje się szczególnie istotne o tej porze roku - dodaje Jagoda Kępińska.