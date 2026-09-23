Z grobu znikały figurki, w jednej umieścił lokalizator
Mężczyzna zgłosił policjantom kradzież figurki z grobu znajdującego się na jednym z cmentarzy w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie). Nie była to pierwsza taka sytuacja. Po wcześniejszej kradzieży postanowił umieścić lokalizator w nowej figurce.
Kiedy ta też zniknęła, lokalizator wskazał miejsce, w którym się znajdowała. Mężczyzna pojechał w ten rejon, a następnie powiadomił o wszystkim policjantów.
Kradzione aniołki i znicze
Ci znaleźli w jednym z zaparkowanych samochodów skradzione figurki w kształcie aniołków oraz znicze. Zatrzymali także mężczyznę, do którego należał pojazd.
Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu ograbienia grobu poprzez zabór w celu przywłaszczenia figurek oraz zniczy. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji. .
Apelujemy, aby podczas wizyt na cmentarzach zwracać uwagę na swoje otoczenie i reagować, gdy zauważymy podejrzane zachowanie. Jeśli jesteśmy świadkami kradzieży lub dewastacji grobu, nie pozostawajmy obojętni – poinformujmy policję.