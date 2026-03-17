Szybka jazda i szybka kara. Dwóch kierowców traci prawo jazdy

Przekroczył prędkość i stracił prawo jazdy
Do zdarzenia doszło w okolicy Stargardu
Źródło: Google Earth
Jeden przyspieszył tuż po minięciu patrolu, drugi pędził w terenie zabudowanym. Dwóch kierowców jednego dnia straciło swoje prawa jazdy.

Policjanci ze Stargardu w Zachodniopomorskiem zatrzymali tego samego dnia dwa prawa jazdy. W obu przypadkach kierowcy znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość.

Pierwsza sytuacja miała miejsce poza terenem zabudowanym. Kierowca Mercedesa zbliżając się do patrolu jechał zgodnie z przepisami. Gdy jednak minął policjantów, gwałtownie przyspieszył. - Kierowca nie spodziewał się, że policyjny miernik prędkości pozwala na pomiar także pojazdów oddalających się od miejsca kontroli. Urządzenie pokazało 142 kilometry na godzinę tam, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 - informuje Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Kierowca przyspieszył po minięciu fotoradaru
Źródło: KPP w Stargardzie

Policjanci ruszyli za kierowcą i szybko go zatrzymali. Mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Dostał też mandat w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktów karnych.

- Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali kierowcę Audi. Tym razem do przekroczenia prędkości doszło w terenie zabudowanym. Kierowca jechał 102 km/h - o 52 kilometry na godzinę szybciej, niż pozwalają przepisy - informuje Wojciech Jędrych z KPP w Stargardzie.

Przekroczył prędkość i stracił prawo jazdy
Źródło: KPP w Stargardzie

Konsekwencje były identyczne jak w pierwszym przypadku. Trzy miesiące bez prawa jazdy, 1500 złotych mandatu i 13 punktów karnych.

Policjanci podkreślają, że nadmierna prędkość wciąż jest jedną z głównych przyczyn najcięższych wypadków drogowych. Zapowiadają dalsze kontrole bez taryfy ulgowej dla kierowców, którzy ignorują ograniczenia.

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Stargardzie

