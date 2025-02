"Spotkanie" pociągów. Utrudnienia na kolei

Do zdarzenia doszło we wtorek (11 lutego) w godzinach popołudniowych w Stargardzie. Młodszy brygadier Paweł Różański, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie przekazał, że na szczęście nikomu nic się nie stało. - Na rozjeździe doszło do spotkania dwóch pociągów. Zostały one już sprowadzone na dworzec - dodał.