Potrącił ośmiolatkę, dziewczynka trafiła do szpitala

Potrącenie dziecka w Stargardzie

Do zdarzenia doszło w Stargardzie w środę (4 marca) około godziny 17.

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do potrącenia dziecka. Na miejscu była poszkodowana ośmioletnia dziewczynka. Była przytomna, w stanie stabilnym. Miała uraz głowy i nogi - informuje Natalia Dorochowicz, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Dorochowicz.

Dziewczynkę przewieziono do szpitala.

Policja wyjaśnia okoliczności

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca był trzeźwy. Szczegóły zdarzenia są ustalane. W tej chwili żadnych bliższych informacji nie możemy udzielić - mówi asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Postępowanie wyjaśniające prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie. Jako pierwszy o zdarzeniu informował Stoją Stargard.

