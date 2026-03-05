Potrącił ośmiolatkę, dziewczynka trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w Stargardzie w środę (4 marca) około godziny 17.
- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do potrącenia dziecka. Na miejscu była poszkodowana ośmioletnia dziewczynka. Była przytomna, w stanie stabilnym. Miała uraz głowy i nogi - informuje Natalia Dorochowicz, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Dorochowicz.
Dziewczynkę przewieziono do szpitala.
Policja wyjaśnia okoliczności
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca był trzeźwy. Szczegóły zdarzenia są ustalane. W tej chwili żadnych bliższych informacji nie możemy udzielić - mówi asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.
Postępowanie wyjaśniające prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie. Jako pierwszy o zdarzeniu informował Stoją Stargard.
Opracował Rafał Molenda
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja