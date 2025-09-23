Stargard (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Stargardzcy policjanci w trakcie patrolu zauważyli kierowcę mercedesa, który znacząco przekroczył dozwoloną prędkość. Mężczyzna jechał 191 km/h po drodze, na której obowiązuje ograniczenie do 90 km/h. Dodatkowo, po sprawdzeniu w policyjnych systemach, wyszło na jaw, że był już karany za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Aspirant Justyna Siwarska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, wyjaśniła, że policjanci nałożyli na kierowcę mandat w ramach recydywy. - Oznacza to, że grzywna za przekroczenie prędkości wynosi dwa razy więcej niż ta, która jest przypisana do tego wykroczenia - dodała.

Mężczyzna dostał pięć tysięcy złotych mandatu oraz 15 punktów karnych.

Kierowca Mercedesa otrzymał wysoki mandat Źródło: KPP Stargard