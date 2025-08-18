"Stworzył poważne zagrożenie na drodze". Musi słono zapłacić

Do zdarzenia doszło 15 sierpnia w godzinach porannych na drodze wojewódzkiej numer 142 w powiecie stargardzkim. Aspirant Justyna Siwarska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przekazała, że policjanci z grupy Speed zatrzymali do kontroli 64-latka, który "stworzył poważne zagrożenie na drodze".
Policja: wyprzedzał, gdzie nie powinien
- Kierowca toyoty wykonał manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu, nie stosując się do oznakowania poziomego, ponadto przekroczył dopuszczalną prędkość - wyjaśniła policjantka.
Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz 24 punktów karnych.
