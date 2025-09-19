Świadek zatrzymał pijanego kierowcę

Kierowca, który zawiadomił funkcjonariuszy, pojechał za mężczyzną i dał mu sygnały do zatrzymania się. Gdy kierowca samochodu renault mascoutt zatrzymał się na parkingu, świadek podszedł do niego i wyczuł silną woń alkoholu.
Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce, przebadali 27-latka alkomatem, wykazał on prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Teraz mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem za swoje czyny, może mu grozić do trzech lat więzienia.
