Ogień w masarni, straty na kilka milionów złotych

|
Pożar w Niemicy koło Sławna
Niemica w Zachodniopomorskiem
Ogień pojawił się nagle i bardzo szybko objął ogromny obiekt w Niemicy w Zachodniopomorskiem. Całe poddasze i dach masarni stanęły w płomieniach. Do akcji gaśniczej ruszyło kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Do groźnego pożaru doszło w piątek (27 marca) późnym wieczorem w miejscowości Niemica w gminie Malechowo, w powiecie sławieńskim. Ogień pojawił się w kompleksie budynków masarni tuż przed godziną 21:00 i bardzo szybko się rozprzestrzenił.

Źródło: KWPSP w Szczecinie

Gdy pierwsze zastępy straży pożarnej dotarły na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty. Ogień zajął znaczną część obiektu. Płomienie objęły całe poddasze oraz dach hali produkcyjnej o powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych. Jeszcze przed przybyciem strażaków z budynku ewakuowało się trzech pracowników. Nikt nie odniósł obrażeń.

Źródło: KWPSP w Szczecinie

- Do akcji gaśniczej skierowano 13 zastępów straży pożarnej. Strażacy przez całą noc prowadzili działania gaśnicze oraz zabezpieczali teren, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia - poinformował Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

- Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Okoliczności wybuchu ognia zbadają biegli po zakończeniu akcji gaśniczej. Straty są szacowane wstępnie na około 5-6 milionów złotych - poinformowała Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Źródło: KWPSP w Szczecinie

Akcja gaśnicza w sobotę (28 marca) o poranku była jeszcze kontynuowana. Strażacy dogaszali pogorzelisko. W pożarze nikt nie odniósł obrażeń.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWPSP w Szczecinie

Rafał Molenda
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica