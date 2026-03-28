Ogień w masarni, straty na kilka milionów złotych

Niemica w Zachodniopomorskiem

Do groźnego pożaru doszło w piątek (27 marca) późnym wieczorem w miejscowości Niemica w gminie Malechowo, w powiecie sławieńskim. Ogień pojawił się w kompleksie budynków masarni tuż przed godziną 21:00 i bardzo szybko się rozprzestrzenił.

Pożar masarni w Niemicy w Zachodniopomorskiem Źródło: KWPSP w Szczecinie

Gdy pierwsze zastępy straży pożarnej dotarły na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty. Ogień zajął znaczną część obiektu. Płomienie objęły całe poddasze oraz dach hali produkcyjnej o powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych. Jeszcze przed przybyciem strażaków z budynku ewakuowało się trzech pracowników. Nikt nie odniósł obrażeń.

Pożar w Niemicy koło Sławna Źródło: KWPSP w Szczecinie

- Do akcji gaśniczej skierowano 13 zastępów straży pożarnej. Strażacy przez całą noc prowadzili działania gaśnicze oraz zabezpieczali teren, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia - poinformował Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Sprawca tragicznego wypadku usłyszał zarzuty

- Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Okoliczności wybuchu ognia zbadają biegli po zakończeniu akcji gaśniczej. Straty są szacowane wstępnie na około 5-6 milionów złotych - poinformowała Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Pożar masarni w Niemicy w Zachodniopomorskiem Źródło: KWPSP w Szczecinie

Akcja gaśnicza w sobotę (28 marca) o poranku była jeszcze kontynuowana. Strażacy dogaszali pogorzelisko. W pożarze nikt nie odniósł obrażeń.