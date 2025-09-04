Logo strona główna
Szczecin

Policyjny pościg, uszkodzony radiowóz i 17 zarzutów

Policja zatrzymała dwie osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Rewalu
Źródło: Google Maps
Policjanci z Rewala (Zachodniopomorskie) zatrzymali 29-latka, który próbował uciec przed kontrolą i zatrzymaniem. Mężczyzna usłyszał 17 zarzutów. Odpowie między innymi za kradzież z włamaniem, niezatrzymanie się do kontroli drogowej i posiadanie narkotyków.

W kilku nadmorskich miejscowościach w lipcu i sierpniu doszło do serii włamań i kradzieży. Policjanci sądzili, że może za nie odpowiadać 29-letni mieszkaniec gminy Gryfic. Mężczyzna ukrywał się. W trakcie patrolu okolicy, w której mógł przebywać, zauważyli go w czarnym audi A4 jadącym w stronę Rewala.

Komisarz Zbigniew Frąckiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, przekazał, że podczas próby zatrzymania kierujący nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. - Wielokrotnie złamał przepisy ruchu drogowego, przekraczał linie ciągłe, nie stosował się do znaków drogowych - zrelacjonował.

Wypełnił wózek i wyszedł bez płacenia

Wypełnił wózek i wyszedł bez płacenia

Wrocław
Cztery dni terroryzował kierowców na A4. Usłyszał zarzuty

Cztery dni terroryzował kierowców na A4. Usłyszał zarzuty

Wrocław

Pościg zakończony zatrzymaniem

Policjanci stworzyli w pewnym momencie posterunek blokadowy. Jednak 29-latek wjechał na teren Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie w końcu został zatrzymany. W wyniku pościgu, uszkodzony został policyjny radiowóz.

Mężczyzna usłyszał 11 zarzutów dokonania kradzieży z włamaniem, cztery zarzuty dokonania kradzieży oraz zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej i posiadania narkotyków. Podejrzany był w przeszłości karany za przestępstwa podobne i za popełnione czyny odpowie w warunkach recydywy.

Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

TVN24 HD
Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

