Motocyklista uciekł przed kontrolą, znaleźli go w domu

Funkcjonariusze przeprowadzali pomiary prędkości w miejscowości Dębostrów. W pewnym momencie zauważyli motocyklistę, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 119 km/h.
Mundurowi dali znak kierującemu do zatrzymania się, ale motocyklista go zignorował.
Sierżant Kornelia Staniszewska z Komendy Powiatowej Policji w Policach przekazała, że mężczyznę znaleziono w miejscu jego zamieszkania. - Wyszło na jaw, że nie ma prawa jazdy, a jego pojazd był niedopuszczony do ruchu - dodała.
Ukaraniem motocyklisty zajmie się teraz sąd. Mężczyźnie grozi ograniczenie wolności, areszt czy grzywna do 30 tysięcy złotych.
Autorka/Autor: MR/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Police