Motocyklista uciekł przed kontrolą, znaleźli go w domu

Funkcjonariusze przeprowadzali pomiary prędkości w miejscowości Dębostrów. W pewnym momencie zauważyli motocyklistę, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 119 km/h.

Mundurowi dali znak kierującemu do zatrzymania się, ale motocyklista go zignorował.

Sierżant Kornelia Staniszewska z Komendy Powiatowej Policji w Policach przekazała, że mężczyznę znaleziono w miejscu jego zamieszkania. - Wyszło na jaw, że nie ma prawa jazdy, a jego pojazd był niedopuszczony do ruchu - dodała.

Ukaraniem motocyklisty zajmie się teraz sąd. Mężczyźnie grozi ograniczenie wolności, areszt czy grzywna do 30 tysięcy złotych.

