Karetka utknęła w fontannie

Myślibórz. Karetka wjechała na plac i uszkodziła fontannę Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Otrzymaliśmy nagrania, na których widać karetkę, która utknęła na rynku w Myśliborzu (woj. zachodniopomorskie). Ze wstępnych informacji wynika, że pojazd wjechał na fontannę umieszczoną w płycie chodnikowej. Do tej sytuacji doszło w sobotę rano.

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanego, który uderzył samochodem w budynek. Na miejscu wezwania znajdował się mężczyzna w wieku 80 lat, w stanie nagłego zatrzymania krążenia. Mężczyźnie pomocy udzielała już straż pożarna. Następnie ZRM przejął czynności resuscytacyjne, a potem pacjent został przekazany na pokład LPR - przekazała Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Karetka w Myśliborzu Źródło: nadesłane

I to po udzieleniu pomocy 80-latkowi karetka utknęła. - Po zakończeniu działań, podczas opuszczania przez ZRM miejsca zdarzenia, doszło do zapadnięcia płyt pod pojazdem, co spowodowało utknięcie karetki - dodała rzeczniczka.

Na miejsce wezwano pomoc drogową. Wiadomo, że karetka została już wydobyta i przetransportowana. - Nie znamy jeszcze ewentualnych uszkodzeń, pojazd zostanie przewieziony na stację diagnostyczną - powiedziała Dorochowicz.

Uszkodzona fontanna na rynku w Myśliborzu Źródło: TVN24

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo