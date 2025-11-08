Wypadek na drodze ekspresowej. Cztery osoby ranne, w tym dzieci

Wypadek na drodze S3 Źródło: Kontakt24

W sobotę, chwilę po godzinie 8.00, na drodze ekspresowej S3 w okolicach Mielna Pyrzyckiego (woj. zachodniopomorskie) doszło do wypadku z udziałem trzech pojazdów - ciężarówki do 3,5 tony, samochodu ciągnącego przyczepę kampingową i samochodu osobowego.

Źródło: PSP w Pyrzycach

- W wyniku tego zdarzenia poszkodowane i zabrane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostały cztery osoby. Wśród ofiar zdarzenia była dwójka dzieci w wieku trzech i dziewięciu lat - poinformował asp. Bartłomiej Czarnof z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.

Na miejscu, oprócz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, działały cztery zastępy straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego.

- Za wcześnie, by wskazać, jak doszło do wypadku - przekazała oficer prasowa pyrzyckiej policji st. sierż. Agata Gamułkiewicz.

