Wypadek na drodze ekspresowej. Cztery osoby ranne, w tym dzieci

W sobotę, chwilę po godzinie 8.00, na drodze ekspresowej S3 w okolicach Mielna Pyrzyckiego (woj. zachodniopomorskie) doszło do wypadku z udziałem trzech pojazdów - ciężarówki do 3,5 tony, samochodu ciągnącego przyczepę kampingową i samochodu osobowego.
- W wyniku tego zdarzenia poszkodowane i zabrane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostały cztery osoby. Wśród ofiar zdarzenia była dwójka dzieci w wieku trzech i dziewięciu lat - poinformował asp. Bartłomiej Czarnof z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.
Na miejscu, oprócz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, działały cztery zastępy straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego.
- Za wcześnie, by wskazać, jak doszło do wypadku - przekazała oficer prasowa pyrzyckiej policji st. sierż. Agata Gamułkiewicz.
Autorka/Autor: ng
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PSP w Pyrzycach