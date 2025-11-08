Logo strona główna
Szczecin

Wypadek na drodze ekspresowej. Cztery osoby ranne, w tym dzieci

Wypadek na drodze S3 w okolicach Mielna Pyrzyckiego
Wypadek na drodze S3
Źródło: Kontakt24
Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zostały ranne w wypadku, do którego doszło w sobotni poranek na drodze ekspresowej S3. Zderzyły się tam trzy pojazdy: samochód ciężarowy, kamper i auto osobowe.

W sobotę, chwilę po godzinie 8.00, na drodze ekspresowej S3 w okolicach Mielna Pyrzyckiego (woj. zachodniopomorskie) doszło do wypadku z udziałem trzech pojazdów - ciężarówki do 3,5 tony, samochodu ciągnącego przyczepę kampingową i samochodu osobowego.

Wypadek trzech pojazdów na drodze S3
Wypadek trzech pojazdów na drodze S3
Źródło: PSP w Pyrzycach
Wypadek trzech pojazdów na drodze S3
Wypadek trzech pojazdów na drodze S3
Źródło: PSP w Pyrzycach

- W wyniku tego zdarzenia poszkodowane i zabrane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostały cztery osoby. Wśród ofiar zdarzenia była dwójka dzieci w wieku trzech i dziewięciu lat - poinformował asp. Bartłomiej Czarnof z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.

Na miejscu, oprócz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, działały cztery zastępy straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego.

- Za wcześnie, by wskazać, jak doszło do wypadku - przekazała oficer prasowa pyrzyckiej policji st. sierż. Agata Gamułkiewicz.

Źródło: Google Maps
Autorka/Autor: ng

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PSP w Pyrzycach

Drogi w PolsceWypadkiZachodniopomorskie
