Szczecin

Wjechał autem w budynek. Został zatrzymany

Kierowcę zatrzymała policja
Międzyzdroje. Auto wypadło z drogi i uderzyło w filar
Źródło: FB/Społeczność Międzyzdroje
Policjanci zatrzymali kierowcę, który w Międzyzdrojach stracił panowanie nad autem, sforsował barierki, a następnie wjechał na chodnik. - Ustalamy, co się wydarzyło - przekazuje policja.

Niebezpieczna sytuacja w samym centrum Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie). Na skrzyżowaniu przy ul. Niepodległości samochód osobowy z nieznanych powodów zjechał z jezdni. Następnie pojazd przebił się przez barierki i wjechał na chodnik, gdzie jeszcze uderzył w filar. - Mało brakowało, a pozabijałby ludzi - mówi tvn24.pl autor zdjęć z miejsca zdarzenia.

Kierowcę zatrzymała policja, miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu
Źródło: FB - Społeczność Międzyzdroje

Jak podały służby, ostatecznie nikt nie ucierpiał. Można jednak mówić o wielkim szczęściu, bo jest to miejsce oblegane w Międzyzdrojach. - Te słupki odgradzające jezdnię od chodnika są głęboko wbite, więc - jak widać - siła uderzenia musiała być potężna, żeby je tak powyrywać - dodał mężczyzna.

Nawet barierki nie pomogły
Źródło: FB - Społeczność Międzyzdroje

Był nietrzeźwy

Policja zakwalifikowała zdarzenia jako kolizję, ale kierowcę zatrzymano.

- Kierowca miał 0,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został zatrzymany - powiedziała TVN24 aspirant Izabela Kik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FB - Społeczność Międzyzdroje

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica