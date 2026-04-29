Wjechał autem w budynek. Został zatrzymany
Niebezpieczna sytuacja w samym centrum Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie). Na skrzyżowaniu przy ul. Niepodległości samochód osobowy z nieznanych powodów zjechał z jezdni. Następnie pojazd przebił się przez barierki i wjechał na chodnik, gdzie jeszcze uderzył w filar. - Mało brakowało, a pozabijałby ludzi - mówi tvn24.pl autor zdjęć z miejsca zdarzenia.
Jak podały służby, ostatecznie nikt nie ucierpiał. Można jednak mówić o wielkim szczęściu, bo jest to miejsce oblegane w Międzyzdrojach. - Te słupki odgradzające jezdnię od chodnika są głęboko wbite, więc - jak widać - siła uderzenia musiała być potężna, żeby je tak powyrywać - dodał mężczyzna.
Był nietrzeźwy
Policja zakwalifikowała zdarzenia jako kolizję, ale kierowcę zatrzymano.
- Kierowca miał 0,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został zatrzymany - powiedziała TVN24 aspirant Izabela Kik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.
